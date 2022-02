QUERO VAS - Dal Feltrino direttamente al Festival di Sanremo. E quale miglior promozione ci potrebbe essere per un occhiale se non lo splendido viso di un’icona del cinema italiano come quello di Ornella Muti unito al palco dello spettacolo più amato dagli italiani e conosciuto al mondo, come il Festival della canzone italiana. Adriano Lio, titolare dell’azienda Liò di Quero-Vas, nei giorni scorsi davvero non credeva ai suoi occhi quando ha visto i suoi occhiali in televisione. Eppure ha fatto tutto lei. Una delle attrici più amate del cinema italiano che prima di partire per Sanremo è entrata in un negozio di Roma cercando un occhiale diverso dal solito che ben si abbinasse ai suoi meravigliosi abiti durante il Festival. E la sua scelta è caduta su due occhiali della collezione Antica Venezia, modelli raffinati tempestati di Swarosk i originali, totalmente made in Italy.

MADE IN VENETO

Anzi, “handmade” in Veneto come si legge a caratteri cubitali nella home page del sito dell’azienda. « Ci piace che sia chiaro da dove vengono le nostre creazioni – spiega il titolare e fondatore di Liò – il Veneto, il Bellunese in particolare che è la culla dell’occhiale. La collezione Antica Venezia prende spunto nella creazione proprio dalla luce che filtra dalle vetrate delle cattedrali venete, gli interni hanno smalti colorati e gli Swarosk i inseriti a mano » . « La cosa che più mi fa piacere è che non le abbiamo regalato noi gli occhiali per farci promozione, ha fatto tutto da sola, è entrata nel negozio e si è innamorata dei nostri modelli – continua Lio – per me non c’è soddisfazione maggiore di questa. Ha chiesto se l’azienda aveva un sito internet, ha voluto entrare e vedere chi eravamo e cosa facevamo e ha scoperto che noi abbiamo una filosofia green, fondata sul prodotto creativo e artigianale che rispetta l’ambiente, un prodotto unico e inconfondibile per il design. Sono aspetti che le stanno a cuore » . La Muti ha acquistato due occhiali diversi, il primo lo ha già sfoggiato in conferenza stampa, il secondo lo indosserà in una delle prossime serate, anche se non è detto che li metta anche più volte.

I PREMI L’occhiale scelto dall’attrice vanta anche alcuni premi internazionali come il Vos Awards di Hong Kong, è stato finalista nel “Love eyewear awards” di Londra. « Non è la prima volta che i nostri negozianti ci chiamano per avvisarci che qualche personaggio famoso acquista i nostri prodotti – racconta – Renato Zero ne ha comprati 2-3 diversi, anche la cantante Arianna Grande ne ha acquistati tre paia negli Stati Uniti. Per noi sono soddisfazioni veramente grandi » .