Le Dolomiti Bellunesi saranno protagoniste al Festival della Canzone italiana 2023. La Provincia di Belluno porta infatti nella città ligure le sue montagne, i suoi colori, i suoi sapori, le sue eccellenze per farle conoscere al grande pubblico.

Lo spettacolo si accende a Casa Sanremo, con incontri, meeting, trasmissioni tv e radio, la sala stampa e il ristorante. È qui che - in un’area di ben 250 metri quadrati - il territorio bellunese si racconterà agli ospiti che passeranno dallo sguardo sul mar Ligure alla vista del Pelmo e del Civetta, che potranno gustare un aperitivo o assaggiare i prodotti tipici del territorio. Diversi angoli confortevoli con vista Dolomiti permetteranno al personale bellunese di dialogare con ospiti d’eccezione e invitati selezionati. Ci sarà anche un palco, con un’area pubblico che ospiterà diverse trasmissioni tv fra le quali lo show cooking del mattino, dove uno chef stellato bellunese presenterà le ricette migliori del territorio.



DAL 5 ALL’11 FEBBRAIO

Le Dolomiti Bellunesi saranno nella città dei fiori dal 5 all’11 febbraio. «Grazie a un solido lavoro di squadra con associazioni di categoria, Camera di Commercio, imprese e Dmo Dolomiti per una settimana potremmo raccontare e far vedere il nostro territorio, con le sue peculiarità e le sue eccellenze, sfruttando il più grande evento di spettacolo italiano - commenta il presidente della Provincia, Roberto Padrin -. A Sanremo, la settimana del Festival, passa tutta la stampa nazionale, non solo del settore musica-cultura-spettacolo. Sarà una grande vetrina promozionale. Stiamo preparando in questi giorni il palinsesto».



SFRUTTARE IL PALCOSCENICO

«È un’opportunità straordinaria per il territorio - aggiunge il direttore della Dmo Michele Basso -. Significa sfruttare un palcoscenico diverso e nuovo per far conoscere le Dolomiti bellunesi. È l’occasione per proporre il brand e il nostro Dna racchiuso nei 4 valori spettacolare, autentico, culturale e avventuroso».



NON SOLO TURISMO

«Ma non parleremo solo di turismo - spiega il presidente Padrin -, ma anche della nostra montagna come territorio in cui vivere e lavorare, parleremo di Olimpiadi invernali, di sostenibilità, nella certezza che l’ambiente montano sarà sempre più attrattivo per nuovi residenti». «Siamo felici di ospitare una realtà territoriale così importante come quella delle Dolomiti Bellunesi - dice Vincenzo Russolillo, presidente del Gruppo Eventi che gestisce Casa Sanremo -. Una sinergia che trova linfa vitale nell’intento di puntare sulla valorizzazione dei luoghi attraverso la cultura, in tutte le sue forme e in maniera accurata e istituzionale».