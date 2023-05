BELLUNO - Chi ha bisogno di cure «deve avere una risposta più vicino possibile al luogo di residenza, tenendo però presente che la risposta deve anche essere efficace. L'importante è che gli esiti siano positivi: noi, ribadisco, siamo misurati su questo: efficacia e sicurezza». Sanità bellunese sotto i riflettori ieri nella sala riunioni dell'ospedale San Martino. Analizzata, anche in prospettiva, dal nuovo direttore generale dell'Ulss 1 Dolomiti, Giuseppe Dal Ben. Due le parole chiave: «Rafforzare e stabilizzare, per dare ai bellunesi la cura migliore. Attraverso ambulatori vicini, con rafforzamento delle strutture intermedie, per rispondere alle prime esigenze delle persone».



I DUE INCARICHI

Dal Ben è stato nominato commissario dell'Ulss 1 Dolomiti tre giorni fa da parte del governatore del Veneto, Luca Zaia. Ma è già direttore generale dell'azienda ospedaliera-università di Padova. Dal Ben, da subito, tiene a rimandare al mittente quello "j'accuse" sul doppio incarico, definito "a mezzo servizio" su Belluno. Alle 7 di mattina sarà qui, ogni giorno, sabato compreso. Poi, al pomeriggio, a Padova. Oggi fa già il pendolare da Oderzo, dove è nato e dove abita, alla sede dell'Azienda ospedaliera-Università nella città del santo: «Mi sa che dovrò cambiare auto» ci scherza su, pensando ai chilometraggio.



NEUROLOGIA

Ieri è stato a Pieve di Cadore, martedì andrà sia ad Agordo che a Cortina: «È necessario fare subito il punto». Il 2026 non è lontano, infatti: «Anche in ottica Olimpiadi a Pieve di Cadore serve un poliambulatorio con Pronto soccorso per l'assistenza di base, disponibile a dare risposta a livello infermieristico e chirurgico. Pieve è fondamentale per l'area del Comelico e del Cadore. Non deve essere preferibile andare all'ospedale a San Candido». In Ampezzo lo scopo è capire lo stato dell'arte della clinica medica Codivilla-Putti: «Voglio che diventi riferimento ad alto livello per traumatologia sportiva e per la riabilitazione». Luogo, quindi, dove atleti infortunati possano trovare anche il meglio per il recupero. Ribadita, a proposito di Neurologia, la collaborazione con Treviso, con l'aggiunta di un ulteriore supporto di specialisti provenienti da Padova: «In particolare prevedo ogni settimana una riunioni di scambio tra le due direzioni».



LE ESIGENZE DEL TERRITORIO

Stabilire un dialogo, per Dal Ben, è una tra le priorità: «Perché è utile per l'intera comunità. Daremo evidenza a quello che sarà fatto, accettando le osservazioni che arriveranno dal territorio». Non è un caso che Dal Ben abbia già in agenda l' incontro con i sindaci della provincia: «Lo farò al sabato». Sulla questione che riguarda la difficoltà di armonizzare le sue strutture del Santa Maria del Prato e del San Martino di Belluno, Dal Ben non ha dubbi su quale sia l'unica via verso la soluzione, anche perché situazioni simili ce ne sono già in Veneto (dualismo tra Mirano e Dolo, Oderzo e Motta di Livenza): «Salveremo le eccellenze, quelle da una parte e quelle dall'altra». Due gli ingredienti necessari: «Ci vorrà del tempo, e anche tanto buon senso».



ELICOTTERO

Ieri già di prima mattina («Mi alzo alle 5») Dal Ben era per strada. Alle 8 ha incontrato il personale della medicina di gruppo integrata di Longarone («Merito a chi l'ha voluta e a chi la gestisce»), per passare a Pieve di Cadore dove ha apprezzato l'attività del centro di procreazione medicalmente assistita («Un gioiellino»): ha visitato l'ospedale e la base Suem dove ha conosciuto anche il cane da soccorso, il pastore tedesco "Grigione". Non si sbilancia sulla copertura di volo dell'elicottero 24 ore su 24: «Fa parte di una programmazione regionale, ben venga se la sede sarà Pieve di Cadore. Peraltro la cosa fondamentale, per chi sta male, è che si arrivi nei tempi giusti nel posto giusto». Problema delle risorse umane, mancanza di infermieri e medici? «Non è un problema che tocca solamente Belluno. Non sono più gli anni in cui era l'ospedale a scegliere il proprio medico, ora è il medico che sceglie dove andare». Per fortuna si è dato il via a un cambiamento con più iscritti a Medicina e un uso degli specializzandi: «Ma servirà qualche anno per tornare ai vecchi tempi».