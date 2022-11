SAN VITO DI CADORE - Quello di ieri sera è solo il primo film dove San Vito di Cadore è protagonista perché "Improvvisamente Natale" avrà un sequel, lo hanno annunciato regista e produttore; la prossima primavera si torna a girare e non è detto che sia l'ultima volta. La notizia è stata accolta da un'ovazione, lunghi applausi hanno accompagnato i titoli di coda tanto è piaciuto il racconto del regista Francesco Pitierno. Un film che lui stesso ha definito «sincero perché si rifà a storie personali, un film di sentimento». Le Dolomiti fanno da sfondo a "Improvvisamente Natale", una pellicola che si propone di richiamo per le imminenti festività e che, dopo la prima mondiale ieri sera a San Vito di Cadore dove è stata girata, sarà distribuito sulla piattaforma di Amazon, Prime Video, da giovedì 1 dicembre.

Il film

Il regista non ha voluto mancare alla presentazione, ha parlato della soddisfazione per il lavoro fatto e che «San Vito ne esce benissimo, le immagini parlano da sole, da mezzo veneto quale sono (madre veneta padre napoletano) sento la responsabilità di ben rappresentare questo territorio». La prima ha portato tanta curiosità, la sala polifunzionale De Lotto era piena pur con accesso riservato ai soli invitati. Soddisfatto il sindaco Emanuele Caruzzo: «Questo è il risultato di un lavoro lungo, lavoro di squadra a volte faticoso e impegnativo che porterà risvolti importati a San Vito e alla nostra valle». "Improvvisamente Natale" è un film che parla di famiglia, attraverso un confronto generazionale e dialoghi brillanti; il Natale è un pretesto per scaldare l'atmosfera e sottolineare i sentimenti che entrano in gioco in un rapporto genitori figli, in un matrimonio in crisi, ma soprattutto nel legame nonno nipote. Nonno è Diego Abatantuono, nipote è Chiara, bravissima la giovane interprete, che adora passare il Natale nell'albergo di montagna del nonno Lorenzo. Ma contrariamente al solito i suoi genitori hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente d'agosto, per una visita fuori stagione al nonno: hanno bisogno di lui per dare a Chiara la notizia che il loro matrimonio è finito e hanno deciso di separarsi. Soffrirebbe meno se sapesse come stanno le cose dal nonno con cui ha un ottimo e affettuoso rapporto. Ma lui ha una cosa grave a cui pensare: rischia di dover vendere il suo amato albergo, che gli sceneggiatori hanno allestito nello chalet sul lago di Mosigo (dove si è creato anche il commissariato della fiction di Rai 1, "Un passo dal cielo"), a degli acquirenti cinesi. La serenità della nipotina viene al primo posto e l'idea, apparentemente folle, di festeggiare il Natale a Ferragosto, sembra un primo passo per indorarle la pillola e farle affrontare i problemi di famiglia nel modo giusto. Ecco allora allestire le decorazioni degli alberi e incartare regali; tutta una serie di battute si alternano a riflessioni serie, è un film che regala sane risate, ma anche momenti commoventi e l'intero cast è perfettamente nella parte. Un film buono, senza allusioni piccanti o sottintesi, un film che fa bene al cuore e di questi tempi ce n'è proprio bisogno. Si dirà che il lieto fine è scontato ma non è così; è la prova che c'è ancora del buono nelle persone. Se poi la scena finale fa scendere la neve a ferragosto c'è da stare sereni perché prova che anche i sogni più difficili a volte si realizzano. Diego Abatantuono, Nino Frassica e Michele Foresta sono i protagonisti delle scene più divertenti con un botta e risposta puntuale e arguto. Nel cast anche Violante Placido, Antonio Catania, Anna Galiena, Lodo Guenzi, Gloria Guida e la giovanissima Sara Ciocca. Sono saliti a San Vito Mario Mazzarotto, produttore delegato di Notorius; Andrea Borella, produttore esecutivo; e Luigi Bacialli, presidente della Fondazione Film Commission Veneto che ha detto dell'"Improvvisamente Natale 2" e di altre produzioni per far diventare il Veneto un polo cinematografico importante.