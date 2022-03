Ciak, San Vito come Cortina: il cinepanettone si gira qui

SAN VITO DI CADORE - La serie continua. Un passo dal cielo 7. I guardiani tornerà per le riprese della nuova stagione a San Vito, a Cortina e in altre località dell'alto Bellunese. Ma bolle anche altro in pentola per San Vito di Cadore: tra aprile, maggio e molto probabilmente anche giugno si girerà un film.



I dettagli sono ancora da chiarire ma è certo che si tratta di una importante produzione italiana che lavorerà su una sorta di Vacanze di... con attori di richiamo. Nei mesi passati, quando la neve ha imbiancato San Vito, sono state già girate delle scene, quelle utili per il racconto nel periodo invernale.



Il paese della valle del Boite vive un momento che, se non è magico, poco di manca. Ne è consapevole il sindaco Emanuele Caruzzo che non aggiunge nulla sul film assicurando che i dettagli saranno svelati dalla produzione stessa al più presto. Quanto alla settima serie della fiction televisiva di Lux Vide avrà ancora come cornice il lago Mosigo e le Dolomiti. Una notizia, la conferma del ritorno, che ha entusiasmato gli appassionati delle avventure del commissario Nappi, con Daniele Liotti ed Enrico Ianniello. Ma soprattutto una grande notizia per il territorio interessato visto che nell'ultimo anno le visite turistiche ai luoghi della serie sono cresciuti.



E San Vito con il lago dove insiste lo chalet palafitta, che diventa la stazione di Polizia, è stata la località più gettonata, il sindaco Caruzzo: «Per noi quella passata è stata un'estate eccezionale, straordinaria, tanti sono venuti a vedere i luoghi dove era stata girata la fiction, tanti si fermavano a chiedere dove andare per vedere dal vivo quanto ammirato in televisione». Una promozione fondamentale grazie alle puntate tanto amate de Un passo dal cielo, I guardiani in grado di registrare ascolti da oltre 5 milioni di media, con punte di share del 25-26%.



Nel vertice fra l'amministrazione, con il sindaco Emanuele Caruzzo e il vice Alfonso Sidro, il presidente del Consorzio Cadore Dolomiti Gildo Trevisan, il direttore di produzione e organizzatore generale Mirco D'Angeli ha confermato il ritorno di attori, regista e cast. Confermate anche le location principali e definito il programma di massima: attori e regista dovrebbero arrivare per le riprese a fine estate. La serie arriverà su Rai 1, salvo modifiche, per la trasmissione nella primavera 2023. Novità per la regia affidata all'attore Enrico Ianniello, che vestirà ancora i panni del commissario Vincenzo Nappi e Daniele Liotti interpreta ancora Francesco Neri, già forestale, ora amico e collaboratore, in borghese, della Polizia.



A San Vito di Cadore si stanno programmando lavori per rendere ancora più attrattiva l'area del lago Mosigo, «ci teniamo a migliorare il sito - assicura il sindaco - abbiamo già iniziato con piccoli interventi ora pensiamo a qualcosa di ben più importante». Fra le idee in questo momento si pensa ad una spiaggia, ad un nuovo chiosco, ad una ristrutturazione generale, «per ridare il lustro che merita al nostro lago» assicura Emanuele Caruzzo. Quanto al primo ciak della fiction, che ha lasciato l'Alto Adige per le Dolomiti di Ampezzo e Cadore, è previsto per fine agosto, e poi avanti con settembre che in montagna, tradizionalmente, è il miglior periodo con giornate terse per panorami straordinari.