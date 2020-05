SAN TOMASO AGORDINO - «Grazie per esserci stati vicini in questa lunga quarantena: ci siamo tutti dovuti arrangiare». Un biglietto anonimo affisso sulla pizzeria ristorante “Off Line”, a Celat di San Tomaso, ha fatto scoppiare un vero e proprio caso, con tanto di intervento del sindaco Moreno De Val. Gli anonimi, molto probabilmente dei residenti, con quel gesto plateale, accusavano i gestori della pizzeria di avere lasciato chiuso il locale e di non aver attivato il servizio da asporto, lasciando “scoperti” gli abitanti proprio nel momento in cui le persone non potevano muoversi per l’emergenza “Covid 19”. La risposta dei due gestori Beatrice Gaspardo e Giovanni Pampuri? Hanno lasciato esposta quella lettera anonima affinché tutti potessero leggerla. E il sindaco dai suoi social si rivolge agli anonimi: «Gente che parla di spirito imprenditoriale e non sa nemmeno cosa sia una partita Iva».

LA STORIA

Non sono nemmeno due anni da quando Beatrice e Giovanni sono arrivati a Celat da Milano, dove lui lavorava ai Mercati generali e lei come tecnica informatica. Hanno lasciato un lavoro sicuro per venire investire a San Tomaso. Tra amici conoscenti, clienti di Giovanni e Beatrice, dopo quella brutta lettera anonima, si è subito scatenata sui social una vera e propria corsa di solidarietà e di testimonianze di stima. In tanti hanno potuto conoscere ed apprezzare il servizio che hanno dato e che continuano a dare Giovanni e Beatrice con la loro caparbietà e intraprendenza imprenditoriale nel prendersi in gestione un ambiente chiuso da anni, offrendo così un servizio fondamentale alla comunità di San Tomaso e non solo.

IL SINDACO

Il primo a estendere la sua testimonianza di solidarietà nei confronti dei due gestori lombardi è stato proprio il sindaco di San Tomaso, Moreno De Val, che ha postato quella lettera sul suo profilo social, commentando: «Dispiace leggere certe pretese. Gente che insegna e non ha mai fatto niente nella propria vita, che parla di spirito imprenditoriale e non sa nemmeno cosa sia una partita Iva. Gestiscilo tu il locale “Genio" e firmalo per te stesso/sa quel messaggio. Solidale con i gestori».

LA SCELTA

Beatrice Gaspardo non è turbata dal “Leone di tastiera”. «La lettera l’abbiamo trovata attaccata alla porta della pizzeria e lì l’abbiamo voluta lasciare così che la gente la potesse leggere e commentare visto che non abbiamo nulla da nascondere - spiega Betrice-. Non aver aperto il locale per l’asporto non è solo una scelta prettamente economica. È stata dettata dal fatto che vogliamo continuare a mantenere il nostro standar qualitativo su canoni di un certo livello. Il territorio di San Tomaso è frastagliato e molto sparso: ora che fai il giro di mezzo comune ci passa del tempo e la pizza più passa il tempo da quando esce dal forno a quando la si mangia e più perde. Questa è stata il vero motivo per cui non abbiamo voluto fare questo tipo di servizi. Ci sono state pizzerie che hanno invece fatto altri ragionamenti? Bene, non sta a noi giudicare ne tanto meno commentare. Chi ci conosce sa come operiamo e come facciamo le cose e fortunatamente di queste persone ce ne sono tante in giro che ci testimoniano tutti i giorni la loro amicizia e la loro fiducia nel nostro lavoro». © RIPRODUZIONE RISERVATA