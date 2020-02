La Filarmonica va sul palco per il restauro della chiesa

Tre recite in pochi giorni e la Filodrammatica di Falcade alto fa il tutto esaurito portando in scena la commedia comica in tre atti: “Zerche el me sosia…anca de seconda man” scritta da Roberto Franco. Un successo meritato per la compagnia di paese forse l’unica in Agordino a portare avanti ancora questa forma teatrale di paese che una volta era di casa ovunque e poi con il trascorrere degli anni ha visto scemare piano piano questa forma di condividere assieme momenti importanti e particolari delle varie comunità.



LO SCOPO

Ogni anno, in occasione della festa patronale del paese, “San Bastiàn” che cade il 20 gennaio, il gruppo teatrale mette in scena una commedia diversa e ogni anno inesorabilmente fa il pienone di pubblico che accorre per vederla anche da molti paesi dell’ Agordino. Da anni per soddisfare le richieste ed evitare la ressa della prima, la commedia viene replicata altre due volte sala parrocchiale di Falcade alto e una volta nella sala della “Casa della Gioventù” di Caviola. E anche quest’anno è stato un autentico successo con il tutto esaurito in tutte e tre le recite. Quest’anno inoltre il ricavato delle tre serate è stato totalmente devoluto per il restauro dell’antica chiesa di San Sebastiano di Falcade Alto che è stata edificata tra il 1471 e il 1478, che necessita di una sistemazione sia esterna che interna.



LA FILODRAMMATICA

La Filodrammatica di Falcade alto vede in qualità di interpreti attori: Herbert Pirazzoli, Rosita Fenti, Luca De Pellegrini, Giada Pirazzoli, Rosanna Miatta, Sandrino Ganz, Daniela Ganz, Daniele Scola, mentre la suggeritrice di scena è Metella Tabiadon. Il supporto tecnico e logistico è garantito da Sisto Scola e Renato De Pellegrini ai quali poi si affiancano altri volontari.



CINQUANT’ANNI DI STORIA

Si è persa un po’ la memoria di quando a Falcade alto iniziarono a mettere in scena queste commedie, si sa di preciso che già tra le due guerre mondiali a Falcade alto già era attiva la Filodrammatica, che però a quel tempo non era una grande novità in quanto in quel periodo quasi ogni paese aveva la sua. Quella di Falcade Alto tornò in scena nel 1975 e da quell’anno in poi ininterrottamente ha mantenuto fede al suo impegno mettendo sul palco ogni anno un’opera nuova. La prima sempre a “San Bastiano”, 45 anni di attività ininterrotta. © RIPRODUZIONE RISERVATA