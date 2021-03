Esce per un'escursione e non rientra più: 54enne trovato morto in fondo al burrone

SAN GREGORIO - Si sono spente le speranze per il 54enne di Santa Giustina non rientrato a casa oggi pomeriggio, 4 marzo, dopo un'escursione: è stato trovato privo di vita in fondo a un canalone. La moglie intorno alle 16 aveva dato l'allarme avendo trovato il furgoncino del marito in prossimità della Chiesetta di San Felice a San Gregorio, ultimo tratto di strada sterrata, prima del sentiero vero e proprio, il numero 852, che da Roncoi porta al Passo Forca a 1.862 metri di quota.

APPROFONDIMENTI RECOARO Comitiva di 6 escursionsiti in difficoltà nel Vajo Ristele:...

Era lì che il 54enne aveva detto che sarebbe andato per una escursione, uscendo di casa molto presto la mattina. La donna ha subito lanciato l'allarme e si sono messe in moto le squadre del Soccorso alpino di Feltre, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, i vigili del fuoco. I carabinieri della Compagnia di Feltre hanno localizzato il telefono e alla fine l'uomo era proprio lì: morto dopo essere precipitato per metri scivolando su un punto esposto, vicino alla cima.

La salma è stata recuperata dall'elicottero ed è a disposizione dei famigliari.

Ultimo aggiornamento: 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA