FELTRE Dovrà durare ancora mesi, forse anni, la sofferenza della famiglia di Samantha D’Incà, la 30enne di Feltre in stato vegetativo dal 4 dicembre scorso, dopo una banale frattura al femore. «Ho tanta rabbia per tutto questo dolore», dice mamma Genzianella, che con papà Giorgio sta combattendo da mesi per realizzare le volontà della figlia sul fine vita. «Staccate la spina», avevano chiesto portando testimonianze di come la ragazza avesse...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati