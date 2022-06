Fake news irrompono nella campagna elettorale di Feltre: per colpire il leader leghista e Fusaro e il leader leghista

FELTRE - Irrompono anche le fake news nella campagna elettorale di Feltre, che a detta di tutti è la più combattuta della storia. Tra i vari post, fotomontaggi, goliardate anche quello sulla candidata del centrodestra Fusaro dipinta con un fotomontaggio in una scena come "Heidi crudele". Una vignetta che appare condivisa dal leader della Lega Matteo Salvini, per rincarare la dose. Circola in ambienti Lega dove ha suscitato rabbia e sconcerto. Si tratta di un fake, costruito ad arte da qualche "nemico": il leader Salvini non ha mai condiviso il post.