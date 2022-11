Mogliano-Feltre si giocherà: le sue squadre in campo per onorare Totò Stefani

Sarà una partita indimenticabile, perché nessuno vuole e può dimenticare Salvatore Stefani. Totò, il gigante buono, il colosso del Rugby Feltre, il pilone che tra pochi giorni avrebbe compiuto 20 anni. Il destino ha deciso diversamente, la sua vita ha incontrato la mischia che nessuno può spingere più in là, l’ovale che beffardo ti rimbalza dove non lo puoi raggiungere. Nell’incidente di mercoledì, a Quero, Stefani ha perso la vita. Un trauma fortissimo per la sua famiglia, per i suoi amici e soprattutto per il mondo del rugby. Domenica il suo Feltre, neopromosso in serie B e primo in classifica, sempre vittorioso, imbattuto anche grazie alle sue prestazioni, avrebbe incontrato proprio la squadra della sua città, il Mogliano, la squadra in cui aveva iniziato a giocare. Sono stati giorni difficili, un po’ tutti erano convinti non si sarebbe potuto giocare. Troppo dolore, muscoli bloccati, la testa altrove. Invece... «Giovedì sera i ragazzi si sono trovati per l’allenamento - rivela Paolo Aspodello, il presidente del Rugby Feltre - e d’intesa con i desideri della famiglia, hanno deciso di giocare per onorare Totò. Devo dire che abbiamo un gruppo di ragazzi eccezionale così come lo era Totò». La partita è in programma domenica a Mogliano. Sarà una partita da cuori forti, in bilico tra commozione e orgoglio, una domenica di rugby come forse non ce ne sono mai state. Ancora una volta, ha deciso il destino. Se proprio Totò non doveva più restare in questo mondo, se proprio non doveva più placcare, trasmettere l’ovale al compagno più vicino, allora è giusto che giochino per lui Mogliano e Feltre, Feltre e Mogliano. Uniti. Per Totò Stefani.