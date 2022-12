Mamma pecora e il suo agnellino vagano sulle rocce vicino al fiume: salvati dai pompieri Foto

SANTO STEFANO DI CADORE (BELLUNO) - Intervento di salvataggio di una pecora e di un agnello, oggi, a Santo Stefano di Cadore, da parte dei vigili del fuoco. I due animali, madre e figlio, erano stati notati vagare sulle rocce al margine del fiume Piave, incapaci di uscire da una situazione critica per recuperare il pendio praticabile. Nonostante la presenza di neve i pompieri sono riusciti a trarre in salvo gli ovini e, viste le loro buone condizioni, ad affidarli ad un agricoltore del posto in attesa di rintracciare i legittimi proprietari.