Salmonella nell'acqua, l'Ulss: «Prima dell'utilizzo è necessario farla bollire»

BELLUNO - L'acqua distribuita dagli acquedotti di Ponte nelle Alpi (Belluno) e Arsiè ( Belluno) potrà essere utilizzata dalla cittadinanza solo dopo essere stata sottoposta prima a bollitura. Lo ha comunicato l'azienda sanitaria locale Ulss n.1 Dolomiti dopo le informazioni su una contaminazione da salmonella ricevute dall'ente gestore delle reti. L'acqua non era più potabile da due giorni, dopo il il ritrovamento, in due punti di campionamento, batteri della salmonella. Si ritiene che l'agente sia entrato nei punti di presa a causa della loro relativa superficialità e per opera della fauna selvatica.