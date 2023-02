Safilo, incontro in Regione. L'indiscrezione: «Il sito di Longarone potrebbe essere ceduto a terzi». In ballo 472 posti di lavoro

LONGARONE (BELLUNO) - Il sito produttivo Safilo di Longarone potrebbe essere ceduto a terzi, lo riportano fonti sindacali. Nello stabilimento bellunese sono attualmente occupate oltre 472 persone.

Lo stabilimento di Longarone «non è strategico»

Sono queste le prime indiscrezioni che filtrano dall'incontro, attualmente in corso presso la Regione Veneto, tra l'azienda e i sindacati, attivatosi dopo la comunicazione da parte della società dell'occhialeria relativa alla non strategicità del sito in questione. Un punto di vista che l'azienda avrebbe ribadito in questo primo incontro istituzionale aprendo appunto all'ipotesi di una cessione a terzi. Per parte loro le rappresentanze sindacali pongono l'accento sulla tutela dei livelli occupazionali.

Quando sarà presa una decisione

L'attesa è naturalmente legata alle decisioni che la proprietà comunicherà dopo essersi presa un periodo supplementare per nuove valutazioni: «L'azienda si era assunta degli impegni spiega il sindacalista Giampiero Marra, Cgil - cioè di valutare internamente e ulteriormente la possibilità di serie di soluzioni. Ora ci aspettiamo di avere notizie certe dopo le quali decideremo a nostra volta come muoverci». Fra le prime mosse sicuramente, a prescindere dall'esito dell'incontro, vi sarà la convocazione delle assemblee sindacali interne a Safilo per comunicare le decisioni assunte oggi. Ma nel frattempo, cioè nel corso delle due settimane intercorse fra la grande manifestazione di Longarone e l'incontro in agenda oggi, dall'azienda non è trapelato alcunché.