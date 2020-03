Safilo, intesa su contratti di solidarietà e incentivi all'esodo

LONGARONE - Organizzazioni sindacali, Rsu e azienda hanno raggiunto un accordo per l'applicazione di contratti di solidarietà per i lavoratori dello stabilimento Safilo di Longarone. L'intesa, nei suoi dettagli, sarà illustrata ai dipendenti nell'assemblea del prossimo 5 marzo. Nello schema sarebbero previsti anche incentivi all'esodo volontario. I lavoratori dichiarati in esubero dal piano industriale di Safilo a Longarone sono 400. © RIPRODUZIONE RISERVATA