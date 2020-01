Ruspa si ribalta in mezzo alla strada: chiusa la Provinciale della Val Fiorentina

Ultimo aggiornamento: 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SELVA DI CADORE (BELLUNO) -in mezzo alla strada: incidente sulla, la strada è statadopo lo schianto. Il mezzo pesante era impegnato in uno dei cantieri avviati dopo il tornado del 2018.La strada che collega Colle Santa Lucia in Agordino con Selva di Cadore, che già in passato era stata sbarrata per diverso tempo in seguito alle problematiche legate alla tempesta Vaia dell'ottobre 2018, questa mattina è ancora vietata al traffico.