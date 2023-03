Runner bloccato in quota dalla neve e dai dolori al torace: ricoverato d'urgenza

LA VALLE AGORDINA - Poco prima delle 16 di oggi, 11 marzo 2023, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Gruppo del Talvena, per un runner in difficoltà all'altezza di Forcella Scalabras. Il 53enne di Limana, che aveva trovato parecchia neve in quota, non era più in grado di procedere o rientrare sui suoi passi e lamentava dolori al torace. Recuperato con un verricello dal tecnico di elisoccorso, il corridore è stato poi accompagnato all'ospedale di Agordo per i dovuti accertamenti.