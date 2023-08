FELTRE - "È con grande tristezza che dobbiamo comunicare che Alessandro Gerardi ha passato la palla". Con un post in Facebook il rugby Feltre saluta il suo storico allenatore che al termine dell'allenamento di ieri sera, martedì 22 agosto, è stato stroncato da un arresto cardiaco.

"Soltanto il tempo - scrive la società - ci farà comprendere quanto Alessandro ci ha lasciato e quanto ci mancherà. In questo momento l'unica consolazione è sapere che fino in fondo ha fatto ciò che più gli piaceva, conducendo un allenamento con la sua squadra, compiacendosi dell'esito di quella seduta, parlando di rugby e programmando il futuro. Ciao Alessandro, ci mancherai".