In Comelico non è solo il settore sociosanitario a pagare il crollo di personale, bensì anche quello socioassistenziale. E le conseguenze ricadono sui servizi, tagliati o sospesi. Nel mese di febbraio l’Unione montana, che gestisce il Centro di servizi per anziani “Giovanni Paolo II”, è stata costretta a rispondere negativamente alla richiesta di alcuni cittadini che avevano inoltrato la domanda per essere ospitati. Il paradosso consiste nel fatto che vi era la disponibilità dei posti, ma mancava il personale necessario per garantire il servizio. Il fattore principale che sta generando il ciclone è rappresentato dall’assenza di turnover. Piano piano il personale, in attività, sta cessando il rapporto di lavoro per la quiescenza.

FUGA ALL’OSPEDALE

A questo fenomeno si associa quello parallelo di parte degli infermieri, per esempio, assorbiti dall’Ulss n.1 Dolomiti, che riesce a garantire migliori condizioni contrattuali, a cominciare dal livello stipendiale. «Nel mese di febbraio – spiega il presidente dell’Unione montana, Giancarlo Ianese – non è stato possibile ospitare alcun nuovo cittadino per la mancanza di personale. Analogo discorso vale per gli inservienti: e la sostituzione dei pensionamenti, in tutti i casi, risulta di non facile soluzione». Il presidente non nasconde che l’intero stato sociale (o del benessere o welfare state) del Comelico sia in estrema sofferenza. «Tutto il nostro servizio sociosanitario – ammette Giancarlo Ianese – è messo male».

TAGLI AL DISTRETTO

La struttura di via Dante Alighieri è stata aperta il 15 dicembre del 1988: in questi quasi trentatré anni, grazie all’impegno dell’ente comunitario e a quello profuso dal personale, ha garantito un servizio di prim’ordine, ampiamente apprezzato, anche all’esterno del Comelico. E dopo i tagli dei servizi, di cui l’ultimo relativo alle certificazioni emesse dall’azienda sociosanitaria al distretto comeliano, si aggiunge ora la “grana” del personale insufficiente alla casa di soggiorno, che accoglie una sessantina di ospiti. È di queste settimane l’esito del quarto Rapporto Osservatorio Long Term Care Cergas Bocconi – Essity, che ha coinvolto un campione di 598 persone con età media di 37 anni e 24 Rsa in tutto lo Stivale. Nelle residenze sanitarie italiane mancano all’appello il 26% degli infermieri, il 13% degli operatori sociosanitari e il 18% dei medici a causa della carenza strutturale di figure dedicate e di una rivalità tra il settore sanitario e quello sociosanitario nell’attrarre nuove leve. Inoltre, il 100% dei gestori partecipanti ha dichiarato di vivere una situazione critica nella gestione delle persone già impiegate a causa della carenza di personale.

NON AUTOSUFFICIENTI

E il Comelico, purtroppo, non costituisce un’eccezione. Anzi: conferma, in toto, l’indagine. L’obiettivo da perseguire è fare in modo che l’assistenza alle persone non autosufficienti diventi una priorità, per evitare la compromissione dei servizi e della crescita del settore.