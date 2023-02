FELTRE - L’attesa si protrarrà per un tempo non definito. Questo emerge in merito alla realizzazione definitiva della rotatoria all’intersezione fra la strada statale 50 e via Calcina, la strada che va verso Nemeggio e la zona industriale di Villapaiera. Da almeno un decennio all’incrocio è stata realizzata una rotatoria utilizzando new jersey in plastica pieni d’acqua. Un’intersezione a raso, come la definisce il Codice della strada che porta vantaggi, obbliga a rallentare e regolarizza la confluenza. Proprio per questo chi la percorre spesso si chiede il motivo per cui da installazione provvisoria non possa divenire definitiva e non mobile e alla bell’e meglio come ora.



ANAS RISPONDE

Dagli uffici Anas di Bologna, referenti per competenza territoriale, arriva questo chiarimento: “Per quanto riguarda la rotatoria provvisoria posta lungo la strada statale 50 “del Grappa e del Passo Rolle” nei pressi dell’intersezione con via Cincina a Feltre a suo tempo realizzata da Veneto Strade su richiesta dell’Amministrazione Comunale, si attiverà un tavolo di confronto e collaborazione tra Anas, Veneto Strade ed il Comune di Feltre volto ad approfondire l’iter di realizzazione di una sistemazione definitiva dell’intersezione». Questo fa intendere che ancora nulla è stato deciso e che i soggetti interessati sanno che il prossimo passo è l’incontro, ma ancora data, luogo e obiettivo non sono stati decisi.



OTTIMO RISULTATO

A suffragare l’opzione di un passaggio dalla plastica dei new jersey a una struttura più solida ed integrata urbanisticamente al contesto, sono i vantaggi che derivano proprio dalla scelta di posizionare una rotatoria su quell’incrocio. La corposa mole di traffico che insiste fra la statale 50 e via Cincina è elevata nell’arco di tutta la giornata con picchi negli orari di cambio turno delle aziende che trovano sede nella zona industriale di Villapaiera. Moto, auto, camion anche di grandi dimensioni sfruttano l’accesso all’area ricca di industrie di livello mondiale, nomi importanti come Clivet, Manfrotto o Pandolfo Alluminio. La risposta di Anas è solo l’ultima di una serie simile che offre speranza senza però dare una certezza. Rimane quindi un punto interrogativo sul perché dopo tanti anni nessuno degli interpreti sul palcoscenico abbia ancora fatto il passo in avanti per sedere a un tavolo volto a mettere la parola fine a un’opera da troppo tempo rimasta incompiuta.