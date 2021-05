Belluno città delle rondini, scattano le multe a chi danneggia i nidi

BELLUNO - Il Comune di Belluno vieta e punisce con una multa chi distrugge, rimuove o danneggia i nidi di rondine, balestruccio, rondone comune e affini. Lo prevede un'ordinanza pubblicata oggi, che si affianca al progetto « Belluno città delle rondini», portato avanti con la Provincia, commercianti e associazioni. L'ordinanza firmata dal sindaco Jacopo Massaro, oltre a vietare la distruzione dei nidi, prevede anche l'obbligo di «rispettarli», provvedendo alla loro tutela e protezione anche al di fuori del periodo della riproduzione, in autunno-inverno. Una deroga è possibile solo in caso di lavori edilizi, ma esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, quindi tra il primo settembre e il 20 febbraio di ogni anno, e comunque si devono lasciare «siti o strutture idonee», anche con nidi artificiali o accorgimenti tecnici per non ostacolare la costruzione di nidi. Oltre alla multa da 25 a 500 euro, chi li danneggia o distrugge dovrà anche sostituire i nidi con ripari artificiali.

«Nella nostra città - commenta l'assessore comunale alle politiche ambientali, Alberto Simiele - sono censiti circa una quarantina di nidi; è un patrimonio di biodiversità che da un lato vede tutelata la sicurezza degli uccelli, che trovano riparo sotto i portici cittadini, e dall'altro garantisce la salubrità del nostro ambiente urbano. Anche quest'anno, come avviene dal 2016, con la Provincia e le associazioni naturalistiche riproporremo il censimento dei nidi; un grazie va anche a tutti i cittadini che, sopportando qualche piccolo disagio, contribuiscono a tutelare e difendere queste specie così importanti per il nostro ecosistema».