ROCCA PIETORE - Dopo l’incidente accorso ad un arrampicatore di ghiaccio nella gola dei Serrai di Sottoguda vietati per il cantiere in corso, il sindaco di Rocca Pietore Andrea De Bernardin prende in mano le redini della situazione. Il primo cittadino di Rocca Pietore promette pugno di ferro verso coloro che continuano a ignorare il divieto assoluto di recarsi per qualsiasi ragione nella forra dei Serrai. È infatti zona di cantiere: in corso i lavori di messa in sicurezza e riordino ambientale del sito ambientale, dopo che questo è stato letteralmente distrutto e sfigurato dalla tempesta “Vaia” nell’ottobre del 2018. Nonostante il divieto assoluto di inoltrarsi nella forra dei Serrai, eccetto che per le maestranze addette ai lavori, sembra che siano molti coloro che in varie stagioni ignorino completamente queste ordinanze e addirittura violino le recinzioni che vanno a perimetrale l’area dei lavori ed entrano nella gola per fare i propri comodi. Non resistono al richiamo delle maestose cascate di ghiaccio, visto che questo è proprio il periodo giusto in cui gli amanti di questo sport, ovvero gli iceclimber, si muovono per affrontare le arrampicate da brividi.



I DIVIETI

«Che i Serrai siano chiusi da tempo ormai lo sanno tutti - mette in guardia il sindaco De Bernardin -. Lo si capisce molto chiaramente anche arrivando ai loro ingressi, considerato il notevole impiego di reti da cantiere, fil di ferro, lucchetti e segnali di divieto di ogni tipo. È già stato più volte spiegato che finché il cantiere è aperto e i lavori non saranno terminati, la gola dei Serrai rimane interdetta sia ai normali turisti sia ai più ardimentosi alpinisti ma anche ai cittadini residenti». E con amarezza il primo cittadino prosegue: «Ma come spesso accade nel nostro Paese, i divieti vengono considerati un optional e molta gente lì ignora. Questo fanno anche gli stranieri probabilmente convinti che in Italia si faccia normalmente così». Ed ora annuncia la tolleranza zero. «Per questi motivi - sono le parole del sindaco - ma soprattutto a tutela di chi ha delle responsabilità oggettive, onde evitare che poi non si venga anche accusati di mancata informazione, comunico che, anche a seguito dell’incidente occorso ad un alpinista su una delle cascate di ghiaccio e al necessario intervento del Soccorso Alpino e dell’elicottero, i controlli sono stati intensificati e così pure le sanzioni. Termino dicendo che conosco bene i Serrai e la loro importanza turistica per l’intero comprensorio e che come tutti auspico una loro riapertura il più presto possibile, conscio però anche delle difficoltà oggettive che quel lavoro ci mette davanti».



LE CASCATE DI GHIACCIO

Notevole interesse riveste in inverno la gola dei Serrai quando le numerose cascate ai lati della strada, ghiacciandosi, ricoprono di uno spesso manto azzurrino le rocce, diventando per gli scalatori tra le più attraenti e varie pareti di ghiaccio d’Europa. Un richiamo ai quali difficilmente gli appassionati di questo sport rinunciano sfidando anche divieti e recinzioni. Sono circa 22 le salite su queste pareti ghiacciate di varia lunghezza e di varia difficoltà tra le quali ricordiamo le più ardimentose la cui altezza e di oltre cento metri: “La Cattedrale”, “Excalibur” e “Nicol’erta”.



GLI INCIDENTI

Diciamo che per l’iceclimber trentatreenne originario della Val Aurina infortunato alcuni giorni fa nei Serrai se la è cavata con un trauma alla gamba, ma non potrà evitare conseguenze per la violazione dei divieti. In arrivo molto probabilmente una multa salata. E poteva andargli ancora peggio: ello storico di queste cascate di ghiaccio figurano anche incidenti gravi e mortali, come quello verificatosi il 7 febbraio del 2017 quando dalla cascata di ghiaccio “Cattedrale” perse la vita Tiziana Sottocornola di Vimercate in provincia di Milano, che stava effettuando una salita con il marito.

