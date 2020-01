Rocca Pietore, scuola a rischio chiusura: i genitori iscrivono i bimbi ad Alleghe

ROCCA PIETORE (BELLUNO) - A rischio l'attività della scuola primaria di Rocca Pietore. L'appello del sindaco ai cittadini: «Famiglie, portate i vostri bambini alla nostra scuola per farla continuare a vivere». Il pericolo ridimensionamento non aleggia perché mancano i bambini, bensì perché molte iscrizioni vengono fatte nella vicina elementare di Alleghe. All'origine vi è un motivo soprattutto pratico in quanto per alcune delle frazioni rocchesane Alleghe è luogo più vicino rispetto al centro di Rocca. Da qua il monito di Andrea De Bernardin: «Non facciamo morire quella che per i paesi è una delle istituzioni più importanti, simbolo culturale e di aggregazione sociale».



I NUMERI

A distanza di una decina di giorni dalla chiusura delle iscrizioni, la preoccupazione sale. I numeri della scuola elementare di Rocca Pietore traballano. «Non tanto in termini di pura esistenza - spiega il primo cittadino - in quanto la legge fortunatamente punta a salvaguardare le scuole di montagna anche con meno di 19 bambini. Ma quel che si teme è che sotto questa soglia vengono tagliati gli insegnanti e quindi, di conseguenza, l'offerta formativa». Contando i bambini famiglia per famiglia, il plesso ai piedi della Marmolada avrebbe cifre solide. «Peccato però -aggiunge il sindaco - che una quindicina di questi frequentino l'elementare di Alleghe, riducendo quindi pesantemente il potenziale bacino. Ciò si giustifica con il fatto che il nostro è un territorio frammentato, che in buona parte prosegue oltre i confini di Alleghe e con frazioni molto più vicine al lungo lago che al centro di Rocca. Basti pensare ad esempio a Santa Maria delle Grazie. O anche a Saviner, a un tiro di schioppo da Caprile dove c'è l'asilo di Alleghe e dove molti bambini rocchesani vengono iscritti per poi farli proseguire, per comodità o per mantenere le amicizie, alla primaria di Alleghe».



L'APPELLO

«Mancano una decina di giorni alla chiusura delle iscrizioni - sottolinea il sindaco - e qualche timore non manca. È per questo che mi rivolgo ai genitori con bambini in età scolare, perchè optino per la struttura di Rocca Pietore che, tutt'altro che secondario, è molto buona: ha ottime insegnanti, un edificio accogliente e un'offerta didattica seconda a nessuno».