Frana incombente sulla strada, intervento d'urgenza della Provincia

ROCCA PIETORE - La Provincia di Belluno avvierà nei prossimi giorni un intervento in somma urgenza in località Caracoi (Comune di Rocca Pietore). L’operazione, preceduta nelle ultime settimane da indagini geologiche e sopralluoghi tecnici, è funzionale a mettere in sicurezza il versante che sovrasta la strada comunale di collegamento tra Le Grazie e Caracoi Agoin (in prossimità della diramazione stradale che conduce alla località di Bramezze). Dopo gli eventi meteo di novembre, infatti, la scarpata già fragile ha mostrato diversi segni di cedimento. E secondo la perizia geologica, tutta l’area soprastante la strada comunale è soggetta a franamenti che potrebbero scivolare sul piano viario. L’operazione prevista (e già programmata) riguarda la rimozione delle ceppaie e la pulizia del versante, con riprofilatura della scarpata. I lavori passeranno poi alla realizzazione di canalette di scolo delle acque meteoriche, in modo da togliere una delle cause di dissesto. Infine, verranno installate delle reti sul terreno. «Ancora una volta il settore della Difesa del Suolo della Provincia è stato in grado di predisporre una somma urgenza, a servizio del territorio - commenta il consigliere provinciale delegato, Massimo Bortoluzzi -. L’operazione di Caracoi va nella direzione tracciata più volte di intervenire a tutela della popolazione e per la sicurezza della viabilità, soprattutto in quelle cosiddette terre alte che altrimenti rischiano più di altre di rimanere sguarnite». L’operazione ha un costo complessivo di circa 150.000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA