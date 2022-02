Frana la montagna in Agordino, paura nella notte: migliaia di metri cubi di materiale sulla strada

RIVAMONTE AGORDINO - Una frana con migliaia di metri cubi di materiale finiti a valle si è staccata questa notte, 17 febbraio, ai Castei, in comune di Rivamonte Agordino. «Massi grandi come una casa sulla strada dismessa che dovrebbe diventare la nuova pista ciclabile tra Sedico e Rocca Pietore. Livello del morale, sotto ai tacchi. Non c’è pace per le nostre vie di comunicazione: la bestia di Vaia si ripresenta», dice sconfortato il sindaco di Rivamonte Giovanni Deon nel commentare l’episodio.

La montagna si è staccata in quella parte di ex Sr 203 “Agordina” interdetta al traffico ormai da molti anni, dopo la realizzazione della galleria dei Castei, dove quindi fortunatamente non transitano veicoli. Solo pedoni durante il giorno. Un tratto a cui però è stato assegnato un nuovo futuro come via da percorrere in bicicletta.