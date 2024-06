SEDICO (Arancia Meccanica ieri pomeriggio a Sedico, nel bellunese, a causa di una rissa scoppiata in piazza della Vittoria, in pieno giorno, davanti alla sede del municipio. Secondo quanto emerso si sono affrontate due bande di ragazzi, per motivi che ora sono al vaglio degli agenti della questura intervenuti con due pattuglie per sedare gli animi. Alcuni testimoni hanno riferito di un'aggressione da parte di due ragazzi nei confronti di un terzo giovane: quest'ultimo sarebbe stato salvato da una ragazza, che avrebbe messo in fuga gli aggressori brandendo un cartello stradale. BELLUNO ) - Scene daieri pomeriggio a, nel bellunese, a causa di unascoppiata in piazza della Vittoria, in pieno giorno, davanti alla sede del municipio. Secondo quanto emerso, per motivi che ora sono al vaglio degli agenti della questura intervenuti con due pattuglie per sedare gli animi. Alcuni testimoni hanno riferito di un'aggressione da parte di due ragazzi nei confronti di un: quest'ultimo sarebbe stato

L'allarme

Da parte sua, l'aggredito sembra fosse preparato all'aggressione dal momento che dalle frammentarie ricostruzioni, si sarebbe difeso con un manganello ed uno spray al peperoncino, poi abbandonato sull'asfalto nel luogo dell'agguato. I tre o quattro giovani coinvolti nella rissa poi si sarebbero dileguati in fretta, prima dell'arrivo piuttosto rapido delle forze dell'ordine. In un primo momento di era parlato anche di colpi di coltello portati da uno dei coinvolti nella rissa ma questo particolare non sarebbe poi stato effettivamente confermato. Il tutto ha avuto luogo poco dopo le 18 quando in piazza vi era parecchia gente. I testimoni, pertanto, non mancano.

La ricostruzione

Gli agenti delle due Volanti della Polizia, arrivati prontamente sul posto con due pattuglie a sirene spiegate, assieme ad un'ambulanza risultata peraltro inutile, hanno provveduto ad interrogare alcuni dei testimoni che avrebbero fornito particolari importanti soprattutto in riferimento agli abiti indossati dagli aggressori e dalla vittima, o dalle vittime. Naturalmente nessuno ha saputo fornire una spiegazione del fatto accaduto repentinamente ed improvvisamente. Ma la gente è stata attratta soprattutto da un forte grido. Di qui l'allarme e l'intervento immediato delle Forze dell'ordine che presumibilmente avranno modo anche di accedere, per ottenere nuovi ulteriori particolari, alle immagini delle telecamere installate in zona dove, oltre al palazzo municipale, vi è anche una banca.

Sul posto dell'aggressione si sarebbe dovuto tenere il rinfresco di fine campagna elettorale di Christian Roldo che, naturalmente, è stato disturbato non poco da questo fuori programma. In questura la rissa è confermata, anche se i motivi che l'hanno scatenata restano al centro dell'indagine in corso. Qualcosa si potrà ricostruire dal racconto dei testimoni e come detto, dalla visione delle immagini delle videocamere della videosorveglianza che in quel punto offrono una copertura abbastanza ampia della zona.