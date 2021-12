Rinuncia a 300mila euro: «Progetto Cesa de Jan era sbagliato». Proteste in municipio: «Poca attenzione alla cultura ladina»

CORTINA D'AMPEZZO - Il consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo ha rinunciato ai Fondi comuni di confine per il progetto Il collegamento delle Dolomiti e ha chiesto di stabilire una nuova destinazione al contributo. L'amministrazione ampezzana, nel consiglio del 30 novembre scorso, si è quindi accodata alle decisioni analoghe, già prese dai consigli degli altri due comuni coinvolti nel progetto: Livinallongo del Col di Lana il 18 novembre, Colle Santa Lucia il 27 novembre. La delibera ha acceso una discussione fra la maggioranza del sindaco Gianpietro Ghedina e il gruppo di opposizione, sulla reale attenzione nei confronti della cultura ladina.

APPROFONDIMENTI CORTINA D'AMPEZZO Campanile rosa per il Giro, la protesta dei ladini: «Il simbolo... IL BLITZ DEGLI SCHUTZEN Cortina, Colle e Livinallongo “annesse” dagli... MOSSA A SORPRESA La protesta degli Schützen. Cartelli bilingue: restano solo i... FUGA DAL VENETO Fuga dal Veneto: «E adesso Cortina ritorni con l'Alto... SUDTIROLO Cambia lo Statuto, la minoranza ladina equiparata a quella tedesca

«Questo finanziamento di 300 mila euro era stato ottenuto nel 2011, per un progetto dell'istituto culturale ladino Cesa de Jan, un complesso di eventi, attività culturali, manifestazioni - ha spiegato il sindaco - ma ci si è poi accorti che era un progetto nato sbagliato. I Fondi di confine solitamente finanziano infrastrutture, non eventi. In dieci anni nessuna amministrazione, che si è succeduta, nessun segretario comunale ha districato il nodo. Tanto è vero che ora tutti e tre i comuni hanno deciso di rinunciare a quel finanziamento e di chiedere di riassegnare l'importo su un nuovo progetto specifico».

Alle critiche del consigliere di opposizione Alex Verocai, che ha lamentato l'inesistente considerazione per la cultura ladina, il sindaco ha replicato: «I rapporti con i vicini comuni di Livinallongo e Colle sono straordinariamente buoni, così come con l'istituto ladino Cesa de Jan, con il suo direttore Denni Dorigo, anche grazie all'impegno di Giulia Girardi, nostra assessore comunale alla cultura e identità ladina».