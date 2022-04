QUERO VAS - L'aumento inarrestabile dei costi dell'energia elettrica non ha risparmiato nessuno e, ovviamente, nemmeno gli Enti pubblici che per garantire l'illuminazione stradale rischiano letteralmente di far saltare i loro bilanci. L'argomento è stato al centro del recente consiglio comunale di Quero Vas durante il quale il sindaco Bruno Zanolla ha esposto le problematiche relative agli aumenti dei costi dell'energia, che sono letteralmente raddoppiati. «Per questo motivo aveva spiegato il primo cittadino - si è deciso di procedere allo spegnimento di alcuni lampioni dell'illuminazione pubblica. Ovviamente si tratta di una situazione di emergenza che si spera non duri per molto tempo. Alcune restrizioni sono state adottate anche per quanto riguarda gli edifici comunali».

I CONTI

«La questione relativa ai lampioni e ai costi energetici spiega il primo cittadino interpellato per approfondire l'argomento - è sotto gli occhi di tutti. Anche le famiglie la stanno sperimentando in quanto, oltre all'aumento dell'energia elettrica, si trovano a dover affrontare anche l'importante rincaro dei carburanti. Ovviamente ci sono ripercussioni importantissime anche nei conti del Comune. Noi abbiamo tenuto duro fino all'inizio di questo 2022 con lo scopo di cercare di evitare di creare disagi alla comunità. Però adesso, alla luce del fatto che non ci sono ancora provvedimenti nazionali a favore dei Comuni e che, fatte le dovute proiezioni, non c'è più alcun margine che ci permetta di lasciare accesi tutti i lampioni, abbiamo dovuto prendere delle decisioni». «Ed è solo grazie ai led installati negli ultimi anni - sottolinea il sindaco - che ci hanno permesso di avere un consumo, tutto sommato, ridotto in termini di Kilowatt, che nel 2019 e nel 2020 abbiamo speso circa 89.000 euro contro il 180mila che avremmo speso con i vecchi lampioni. Nel 2021 però la spesa è salita a 150mila euro e le proiezioni ci dicono che nel 2022, con i costi attuali dell'energia, ne dovremmo spendere 250mila che chiaramente è un costo insostenibile».

LA DECISIONE

«Pertanto - prosegue il primo cittadino -, in attesa che venga approvato qualche provvedimento governativo che ci venga in soccorso, abbiamo deciso di procedere a una razionalizzazione come stanno facendo tantissimi altri Comuni, alcuni dei quali hanno spento addirittura tutto. Noi per il momento ci siamo limitati a razionalizzare lasciando acceso un lampione sì e uno no a parte dove questo non è possibile per questioni tecniche». «Questa scelta sottolinea Zanolla - creerà sicuramente un po' di disagio. Abbiamo comunque voluto garantire l'illuminazione degli incroci e dei punti strategici. Abbiamo effettuato diversi sopralluoghi e, tutto sommato, la situazione non è ancora così drammatica. Certo che se continua così non si possono escludere ulteriori necessità di tagli ma al momento cerchiamo di fare in modo che tutto il Comune sia illuminato a sufficienza». Il consigliere di minoranza Antonio Mondin nel corso dell'ultima seduta consigliare aveva evidenziato che «alcuni cittadini avevano fatto delle segnalazioni per alcune strade rimaste completamente al buio». «Si è trattato spiega Zanolla di un problema di natura tecnica durato pochissimo. In pratica era saltato un salvavita. Quindi nulla a che fare con lo spegnimento dei lampioni. In tutta la rete abbiamo provveduto a spegnere un lampione ogni 2 a parte dove, per ragioni tecniche, non è stato possibile. È in corso anche la razionalizzazione degli impianti per cui dopo sarà tutto più facile». «Per fortuna - ribadisce Zanolla - abbiamo investito tantissimo nel led negli anni scorsi per cui i consumi erano già stati contenuti altrimenti sarebbe stata veramente la disfatta di Caporetto. Coi lampioni normali la spesa sarebbe stata doppia. La stessa situazione si sta avendo con i riscaldamenti. Per fortuna andiamo verso la stagione buona e speriamo che nei prossimi mesi si chiarisca l'orizzonte».