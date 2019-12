Preso il "rigatore seriale" di auto: da mesi colpiva con una chiave

SEDICO - Individuato e denunciato un 80enne di Sedico per danneggiamento aggravato. L'uomo, un "danneggiatore seriale", dal mese di agosto 2019 e fino a pochi giorni fa avrebbe danneggiato ben 13 autovetture parcheggiate in località Peron di Sedico. Con una chiave strisciava le carrozzerie dei mezzi. L'identificazione da parte dei Carabinieri é stata possibile grazie all'attività informativa sul territorio e all'ausilio delle telecamere. Sequestrata anche la chiave presumibilmente usata per i danneggiamenti. Resta da chiarire il motivo dei ripetuti atti di vandalismo.

