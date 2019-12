Riapre il rifugio Larin a San Vito di Cadore: la terrazza sulla montagna

di Giuditta Bolzonello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN VITO (BELLUNO) -la stagione invernale inizia nel migliore dei modi. Dopo anni di chiusura sarà la Cooperativa Sociale Cadore ad occuparsi della gestione dello storico locale con vista sulla valle del Boite. Le porte si spalancano per accogliere chi, turisti e locali, lamentava l'assenza di un riferimento unico per posizione ed accoglienza. Già a partire dal questo fine settimana la struttura aprirà i battenti anche se l'inaugurazione ufficiale è fissata per il 20 dicembre dalle 17 con un aperitivo in musica per conoscere i nuovi gestori e apprezzare le migliorie fatte in questi mesi da Comune e Cooperativa. Il rifugio è stato tinteggiato e all'esterno è stata realizzata un'ampia terrazza che permette di apprezzare ancor di più il panorama. Nel periodo delle festività