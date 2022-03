FELTRE In dieci per la gestione del Dal Piaz. Si è chiuso ieri il bando di assegnazione del rifugio sulle Vette Feltrine , a Servo, in comune di Sovramonte, che dalla fine della scorsa stagione, con le dimissioni di Mirko Gorza, è senza conduzione. Qualche tempo fa si è quindi aperta la possibilità di gestire la struttura , il rifugio dei feltrini, e come sempre le domande sono arrivate anche se in questo caso in modo meno corposo. Angelo Ennio De Simoi, presidente del Cai di Feltre, proprietario della struttura, ne spiega il motivo: «Ho parlato con gli operatori turistici di fondo valle e questi mi dicono che c’è molta incertezza nel settore turistico perché dopo due anni come quelli appena trascorsi la voglia di mettersi in gioco e ricominciare non è molta. Tutto il comparto turistico ne risente e un rifugio in quota è di fatto legato a questa realtà». In ogni caso si sono fatti avanti in dieci con caratteristiche e peculiarità che saranno esaminate dalla commissione del Cai di Feltre già nei prossimi giorni.

LE RICHIESTE Le domande di partecipazione al bando arrivate alla sede del club feltrino sono diversificate. Le richieste arrivano da persone con esperienza e persone alle prime armi: «C’è chi ha già gestito o lavorato in un rifugio - spiega De Simoi - con esperienza di lungo corso, ma anche chi vanta esperienza pluriennale nell’ambito della ristorazione, chi non è esperto di rifugi e anche qualche domanda così tanto per provare. La nostra commissione le valuterà tutte e già nei primi giorni di marzo sapremo quale sarà il nome del gestore questo perché ci sono delle incombenze e delle date da rispettare per poter usufruire anche di alcune possibilità offerte da bandi inerenti all’attività del rifugio». La provenienza spazia in tutto il nord Italia: «Due sono i soci del Cai di Feltre che hanno fatto richiesta - prosegue il presidente - , due dalla provincia di Belluno, due da quella di Venezia, una da Bologna, una da Vercelli con esperienza nel nostro territorio, una coppia ligure e tre amici da Bergamo che hanno lavorato per diversi anni nei rifugi».