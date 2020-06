Riapre il rifugio Auronzo sotto le Tre Cime di Lavaredo: solo bar e ristorazione

AURONZO DI CADORE - Prende il via oggi, con gli accorgimenti dettati dall'emergenza Coronavirus , la stagione estiva 2020 del, la struttura ai piedi delle(Belluno), gestita dalla Sezione di Auronzo del Club alpino italiano. L'apertura del rifugio riguarda esclusivamente il servizio bar e ristorazione, a partire dalle ore 7.00. Per i pranzi e le cene, è preferibile la prenotazione via telefono o mail.A breve sarà disponibile anche una terrazza esterna, con trenta posti a sedere. «Stiamo approfittando di questa stagione particolare - afferma il presidente del Cai di Auronzo, Stefano Muzzi - per effettuare degli interventi di adeguamento ed ammodernamento ai piani. Per i prossimi mesi l'utilizzo delle camere non sarà possibile ma dopo questo intervento di restyling avremo un rifugio più funzionale e accogliente».