Nuova terrazza al Rifugio Auronzo: «Il balcone è un inno al cemento»

di Giuditta Bolzonello

Tre Cime di Lavaredo, ennesimo sfregio. Mountain Wilderness accende un faro, con Giancarlo Gazzola e Luigi Casanova, su uno dei siti dolomitici più amati e visitati e mette sotto accusa il balcone panoramico realizzato al Rifugio Auronzo e chi lo ha voluto: «Ancora cemento, un’altra oscenità», dichiarano.LA DENUNCIAL’attacco chiama in causa il comune di Auronzo di Cadore colpevole di non saper distinguere fra quanto serve o non serve in montagna a cominciare dal superfluo. Il loro è un richiamo alla consapevolezza. «Alle Tre Cime di Lavaredo non era sufficiente l’umiliazione della strada che in estate porta in quota 2000 auto al giorno -protestano- Un rifugio trasformato in mensa di massa. No. Bisognava offendere le rocce imponendovi anche un balcone. Un inno al cemento, un’oscenità». Una puntuale e dettagliata cronaca dell’ultimo affronto al simbolo per eccellenza delle Dolomiti confermata da fotografie che ben riassumo lo sdegno dell’associazione ambientalista.