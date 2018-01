Montagne di rifiuti ovunque: immenso lavoro per ripulire le valli

di Mirko Mezzacasa

AGORDINO - Ora l'Agordino è finalmente ripulito. Lelasciate ovunque daisono finite in discarica. Come ogni giorno da molto prima dell'alba anche ieri e lunedì le maestranze della Valpe hanno ripulito il territorio. Quello del personale Valpe è stato un lavoro straordinario per svuotare i bidoncini colorati e per ripulire strade o piazze dove i turisti o proprietari di seconde case ricordavano ci fossero le vecchie isole pedonali, un tempo unico punto dove conferire i rifiuti, anche quelli dell'ultimo momento. Forse anche per questo il commento più quotato sui social è: «Bene il porta a porta ma sarebbe utile sistemare anche un paio di punti di raccolta con le campane per i turisti che partono. Sarebbe solo un gesto di civiltà, cortesia verso l'ospite e buon senso».