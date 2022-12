PIEVE DI CADORE - Riapre l'Osteria di Nebbiù. A darne notizia è la Magnifica Regola di Nebbiù che ha messo a disposizione i locali che hanno sempre ospitato l'esercizio, che da qualche tempo non era più in servizio con non poco rammarico da parte dei residenti della frazione. Anche se la riapertura non è stata ancora ufficializzata, la piccola frazione di Pieve ha applaudito all'iniziativa e preso visione dei lavori di sistemazione in attesa dell'avvio della nuova attività. La soddisfazione maggiore l'ha manifestata il presidente della Regola Francesco Costella che in questi anni ha fatto l'impossibile per riaprire l'Osteria e dare nuova vitalità alla borgata.

IL GESTORE

Il nuovo gestore è un giovane del posto: Luca De March. Un giovane di sicuro intraprendente che senza tanti clamori sta preparando al meglio l'organizzazione dell'attività allo scopo di arrivare prestissimo ad una inaugurazione in grande dell'attività. L'idea del nuovo gestore è di farla diventare una leva per rivitalizzare il paese e un punto di riferimento sociale ma anche un sito attrezzato per erogare dei piccoli servizi di cui ha bisogno la comunità. Un luogo dove ci si ritrova al di là del caffè o del calice di prosecco per parlare, leggere i giornali, commentare e anche per esporre i bisogni personali o dell'anziano vicino di casa.

RIVITALIZZARE IL PAESE

Insomma un luogo di incontro e confronto, un'occasione per stare assieme condividendo attese ed aspettative. Per questo motivo, sottolinea Francesco Costella, la Regola si è fatta promotrice e crede fermamente all'Osteria. Perché al di là dell'esercizio commerciale sia un luogo di servizio per la gente di Nebbiù. Già perché è sempre più difficile garantire i servizi nelle piccole realtà della periferia montana. Spetterà dunque a Luca De March proporre iniziative e attività capaci di richiamare l'attenzione dell'intero Cadore e dei turisti. Un tempo erano ben due i locali, bar, osteria; ma erano anche altri i servizi offerti ai residenti. Poi il vuoto ed ora questa iniziativa sponsorizzata dalla locale Regola.