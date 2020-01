Ricette mediche rubate e contraffatte: denunciati due uomini

CORTINA (BELLUNO) - I carabinieri del norm di Cortina, al termine delle indagini, hanno denunciato in stato di libertà I.M. 32Enne e F.DL 25 enne, entrambi ampezzani per il reato di furto e uso di atto falso (ricette mediche).



La vicenda nasce dal sospetto di alcuni farmacisti di Cortina che aveva notato che con una certa frequenza i due giovani presentavano delle ricette per un forte analgesico con componenti oppiacee. Dopo alcuni appostamenti presso le principali farmacie i militari dell'Arma identificavano i due giovani che nella circostanza venivano trovati in possesso delle ricette segnalate. Gli accertamenti hanno consentito di accertare che i due, in tempi recenti, si erano introdotti negli ambulatori di due medici del luogo ( durante l' orario di chiusura) e si erano impossessati di diverse ricette in bianco pronte per le prescrizioni. Dopo averle completate con i vari timbri, le compilavano a mano e le presentavano un farmacia. Durante le perquisizioni i militari hanno trovato anche 70 grammi di marijuana. © RIPRODUZIONE RISERVATA