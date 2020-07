​Riapre il cenro Paolo Valenti a Pian Longhi: la ripartenza del Nevegal

Sabato 11 luglio l’inaugurazione: dopo due anni di chiusura, riapre alla grande il centro “Paolo Valenti” a Pian Longhi, sul Nevegal. Sport, food e wellness: quello che ci vuole per rilanciare il Colle più amato dai bellunesi, e non solo, vista la prossimità del Nevegal alle città della pianura veneta e la tendenza, sotto la spinta dell’emergenza Covid, a scegliere vacanze nei “paesi tuoi”.





L’Unione Montana, proprietaria della struttura di Pian Longhi – bar, ristorante, centro sportivo, strutture ricettive – ha affidato per sei anni la gestione alla Turistica Dolomiti, braccio operativo nel settore turistico di una grande realtà imprenditoriale bellunese, la Veneta 21 di Alpago, attiva nell’edilizia ferroviaria e naturalistica. Enrico De Bona, l’imprenditore alla guida di Veneta 21 e di Turistica Dolomiti, ha scommesso forte sullo sviluppo turistico sostenibile del Nevegal e sulla vocazione del Colle ad essere un polmone verde per Belluno e per i centri della pianura veneta, un luogo di sport e di relax in un ambiente incomparabile.





Pian Longhi, al centro di importanti sentieri naturalistici e percorsi Mtb, conta su una vasta area verde in mezzo ai boschi, a un passo dal piazzale del Nevegal, dalla partenza delle seggiovie e alla strada che sale diretta sul monte Faverghera. Pian Longhi dispone di un magnifici campi da calcio, basket e beach volley, dotati di tutti i servizi. Le vicinissime e storiche casere Stevalier sono state ristrutturate mantenendo la struttura tradizionale, ed ora offrono ricettività turistica e perfino una piccola Spa con la sauna. Ma il cuore caldo di Pian Longhi sono i servizi di ristorazione e lounge bar. Il ristorante spalanca le sue verande sulle strutture sportive e su panorami incantevoli, all’attacco dei tracciati già frequentati dagli sportivi in sella alle Mtb e alle nuove e-bike.



Sabato 11 anche l’inaugurazione del rinnovato bar-ristorante nel centro sport-food-wellness di Pian Longhi, vede sin dalle 10 del mattino una nutrita serie di appuntamenti sportivi con presenze di livello assoluto. Calcio, bicicletta, basket, pallavolo, grande musica e naturalmente food: ristorante, lounge bar, e la sera spiedo gigante per tutti. Per il calcio, al mattino quadrangolare Esordienti, al pomeriggio Giovanissimi. Dalle parte da Pian Longhi la pedalata per tutti sul Colle, al fianco di campioni come Alessandro Ballan, Andrea Vendrame, Franco Pellizzotti ed altri, tutti accorsi a festeggiare il rilancio del Nevegal. Dalle 10 il torneo giovanile di basket, e quello di beach volley. Musica dal vivo al pomeriggio e alla sera, quando l’omaggio di Pian Longhi a Vasco Rossi sarà sulle corde del grandissimo Maurizio Solieri, per trent’anni chitarrista del Vasco nazionale, e degli Havana Club.









