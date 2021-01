Trentenne ucciso dalla leucemia dopo tre anni di lotta

LONGARONE - Aveva solo 30 anni Renè Bez, il giovane di Longarone scomparso ieri mattina dopo tre anni di malattia e di lotta contro la leucemia. Originario di Igne, Renè viveva nel capoluogo e tre anni or sono ha scoperto di essere gravemente ammalato. Un lungo periodo dedicato alle cure e alle terapie che purtroppo si sono rivelate insufficienti. La scorsa primavera, in seguito ad una nuova recrudescenza della malattia, Renè era tornato in ospedale a Bergamo; nell’ultimo periodo era stato infine ricoverato all’Ospedale all’Angelo a Mestre, dove la morte lo ha raggiunto appunto questa mattina.



