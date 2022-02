SAN PIETRO DI CADORE - Giornata storica per le Regole del Comelico. Per la prima volta una donna risulta la più votata nelle elezioni per il rinnovo della commissione amministrativa. Ed è la rivincita delle pari opportunità, sancita dalla Costituzione italiana ma non ancora del tutto applicata ovunque. L’altro ieri, a Valle di San Pietro, il maggior numero di schede hanno riportato il nome di Manuela Pradetto Bonvecchio, che l’ottimo riscontro delle urne proietta verso la presidenza. Per conoscere il nome del presidente che guiderà per i prossimi cinque anni l’antica istituzione frazionale bisognerà, però, attendere le verifiche e i tempi "tecnici" stabiliti dalle norme statutarie. In occasione della prima convocazione del Comitato di amministrazione, fra una decina di giorni, sarà cura dei cinque neoeletti procedere con la nomina del presidente e del suo vice. Un risultato inaspettato anche per la neoeletta, che ringrazia tutti i regolieri per la fiducia.

“Hanno scritto un pezzo importante nella storia di quest’antichissima istituzione – afferma Manuela Pradetto Bonvecchio –. Ho deciso di mettermi in gioco su richiesta di alcuni compaesani e poi perché da tempo sento la necessità di restituire qualcosa a questo territorio meraviglioso che tante possibilità mi ha dato. Il vedere pian piano il paese spopolarsi mi ha portata a riflettere su cosa possa fare io qui. Credo che sia responsabilità di tutti cercare di guardare al futuro dei nostri paesi, portando avanti quelle azioni che aiutino il nostro territorio ad essere sempre più sostenibile in termini di “auto mantenimento” economico e sociale”. Di giornata storica ha parlato anche il caporegola uscente. “Per la prima volta entra a fare parte dell'amministrazione regoliera una donna – afferma Stefano Soravia Gnocco – e lo fa alla grande, conquistando il maggiore numero di preferenze alle elezioni per il rinnovo della Commissione amministrativa. Da sottolineare altresì l'ingresso di Filippo Pradetto Roman che, con la sua giovane età, dimostra che anche tra i giovani vi è comunque sensibilità e voglia di mettersi in gioco per la propria comunità”. Oltre a Stefano Soravia Gnocco, per l'amministrazione uscente sono stati “confermati” Stefano Zampol e Fulvio Soravia Folin. “Troveremo il tempo per un confronto tra amministratori – conclude Manuela Pradetto Bonvecchio –. Credo che l’intenzione di tutto il gruppo di lavoro sia quello di mantenere un’amministrazione stabile, condividendo gli intenti e gli obiettivi e cercando di intrecciare idee e prospettive con tutte le amministrazioni regoliere del Comelico”.