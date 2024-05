BELLUNO - Si chiama Farraway ed è un Farr 40 di proprietà dell'Alpago Sailing Team, sodalizio che regata sotto i colori della Lega Navale di Belluno. E' questa l'imbarcazione che all'ultimo waypoint è passata al comando della flotta delle 40 imbarcazioni impegnate nella cinquantesima edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, una delle regate d'altura di maggior prestigio del calendario del campionato italiano Fiv, come ogni anno organizzata dal Circolo nautico Santa Margherita sulla rotta, senza scalo, Caorle-Sansego-Isole Tremiti-Sansego e ritorno, in collaborazione con la Darsena dell'Orologio e il Comune di Caorle. Si tratta questa di una manifestazione storica, dato che nel 1974 è stata la prima regata d'altura in doppio organizzata nel Mediterraneo, dal 1995 aperta anche alle imbarcazioni con equipaggio completo. Nel corso degli anni ha richiamato i più grandi skipper oceanici e continua a essere meta di tutti gli yacht club adriatici.

La Cinquecento è l'evento che più di ogni altro si identifica con la località turistica dell'Alto Adriatico, tanto che non a caso è entrata anche nel cuore del borgo marinaro: prima della partenza le imbarcazioni fanno bella mostra nel Porto Peschereccio, ricco anche il cartellone di eventi a contorno che anticipano e la seguono durante i giorni di navigazione. Inoltre, fa parte anche del Trofeo Caorle X2 XTutti che raggruppa le 4 regate offshore (La Ottanta, La Duecento, La Cinquecento e La Cinquanta) organizzate dal circolo velico caorlotto tra aprile e ottobre.

Partita alle ore 14 di domenica scorsa dal cancello posizionato al largo del Santuario della Madonna dell'Angelo, sino a questo momento si è rivelata una regata piuttosto tattica. La discesa verso Sansego ha richiesto numerosi cambi di vele per il continuo variare del vento. Tra i XTutti (equipaggio completo) il primo a passare è stato QQ7, il Farr 53 dell'armatore ravennate Salvatore Costanzo, mentre tra i X2 si è presentata davanti a tutti Oryx, XP 50 della coppia Paolo BevilacquaMichele Toffano. Il resto del volo verso le Tremiti ha visto gli skipper attuare tre strategie ben differenti, venute a dividere la flotta in tre tronconi. Il gruppo più numeroso si è tenuto centrale in Adriatico, dove la debolezza del vento li ha costretti a continui stop and go. I leader della regata, invece, hanno preferito proseguire il loro volo lungo la costa croata ritardando il più possibile l'attraversamento verso il Gargano, mentre un altro gruppo, tra queste Farraway, ha scelto il versante italiano all'altezza di Ancona, per poi puntare a San Domino quasi di prua. Una soluzione venuta a pagare, tanto che il Farr 40 bellunese timonato da Alberto Piz, è riuscito a trovare il vento giusto e a operare il sorpasso nella notte tra il 28 e il 29 maggio prendendo il comando della flotta.

Alle ore 4.30 è stata proprio l'imbarcazione della Lega Navale di Belluno ad aggirare per prima le Tremiti, precedendo di ben 2 ore QQ7. Nella mattinata di giovedì è entrato lo scirocco a rendere più veloce la risalita, che ha visto Farraway guidare sempre la flotta. Ieri sera, le previsioni davano l'arrivo sulla Line Honour per l'alba odierna. La lotta ormai è limitata ai soli Farraway e QQ7. Per la vittoria di regata, però, come al solito viene fatto riferimento ai calcoli dei tempi Orc o compensati, i quali vengono a mettere sullo stesso piano tutte le imbarcazioni, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche di ognuna. Ma questo lo si saprà solamente a conclusione della stessa.