Belluno, reddito e pensione di cittadinanza in provincia un affare per 863

Le famiglie che percepiscono reddito e pensione di cittadinanza in provincia di Treviso sono ad oggi 4.555 mentre nel bellunese raggiungono le 863 unità, per un totale di quasi 11.500 persone. Sono dati Inps diffusi oggi dalla Cisl territoriale, la quale precisa anche come le domande presentate siano state per ora accolte nel 51% dei casi nella Marca e nel 56% in provincia di Belluno. Nel trevigiano i richiedenti sono per il 64% cittadini italiani, quota che vale il 61% nel Bellunese. Il reddito medio mensile di cittadinanza è di 456 euro (412 a Belluno) mentre la pensione vale 189 euro (190 a Belluno). Per Massimiliano Paglioni, della segreteria Cisl di Belluno Treviso, «il reddito di cittadinanza ad oggi non ha portato gli effetti sperati, ossia la creazione di posti di lavoro e prospettive per lo sviluppo e la crescita. Continuiamo a pensare che puntare su reddito di cittadinanza e salario minimo per legge sia controproducente per lo sviluppo e la crescita dell'occupazione. Non è procrastinando forme di assistenzialismo fini a se stesse che si creano le condizioni per far ripartire il Paese. Serve invece - conclude Paglini - sbloccare i i cantieri, investire nella formazione, nella ricerca e nell'innovazione tecnologica, tenendo ben presente che gli ammortizzatori sociali devono sostenere chi sta cercando lavoro e chi lo ha perso e non sostituirsi al lavoro stesso».

