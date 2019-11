di Silvano Cavallet

«Quello che mi ha maggiormente colpito? Il fatto che questa situazione sia maturata qui, a, che considero la mia terra». Dimostra le consuete affabilità e disponibilità Said Boudalia , quando gli si chiede di raccontarsi dopo ciò che, suo malgrado, lo ha posto sotto la luce dei riflettori; e non per motivi sportivi. La scorsa settimana, infatti, un intervento sul gruppoSei de Feltre se... che lo elogiava pubblicamente per l'ultimo(il primato italiano nella maratona nella categoria Master oltre i 50 anni, ottenuto piazzandosi al settimo posto a Venezia), ha scatenato una tratti aspro. Tutto inizia da un: secondo il portavoce di, quello di Said. Ragionamenti non molto dissimili al clamoroso caso Balotelli , esploso domenica allo stadio di Verona, e ai commenti anche in questo caso di esponenti del movimento di estrema destra. Del caso in cui Said si è trovato coinvolto,