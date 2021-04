BELLUNO - Il segreto del record di Martina Valmassoi è anche nella polenta che mamma Lucia Del Favero le ha preparato alle 3 del mattino, nel mezzo di un cammino già entrato nella storia dello scialpinismo. Un giorno intero su e giù per l'Agudo per ridisegnare il primato mondiale di dislivello positivo sulle 24 ore, dalle 17 di domenica 21 marzo alla stessa ora di lunedì 22. Quei 17 mila 645 metri che Battisti e Mogol avrebbero messo in versi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati