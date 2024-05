ROCCA PIETORE - Un immenso dolore ha travolto ieri Saviner di Rocca Pietore, quando i paesani della frazione e delle località vicine sono venuti a sapere della tragica scomparsa di un bambino di nove anni, Angelo Bassot, mancato al mattino all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in seguito all’aggravarsi di una malattia rara che lo affliggeva fin dalla nascita. Angelo, classe 2014 (avrebbe compiuto gli anni in estate), era ricoverato in pediatria da quasi un mese, quando i medici, dopo aver tentato in ogni modo di salvarlo, hanno dovuto dichiararne il decesso. Una vita, la sua, spesso complicata dalle sue fragilissime condizioni di salute, ma sempre vissuta nell’affetto del papà Omar, consigliere comunale a Rocca Pietore, e della mamma Sara, ma anche dei nonni e della sorella Elena. Una famiglia coesa, che gli voleva tanto bene e che avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui. Angelo portava il nome del bisnonno paterno, che fu il titolare della storica bottega del paese, oggi ferramenta e negozio dedicato alle attrezzature per l’edilizia gestito dal nonno Nevio. Ancora oggi quel negozio è un riferimento nella zona e anche per questo la famiglia è molto conosciuta, ragion per cui sono in tantissimi a stringersi ai Bassot in questo momento di profondo cordoglio. A ricordare con affetto Angelo ci sono anche i suoi compagni di scuola, gli zii, le maestre e l’amministrazione comunale, che ha voluto evitare ogni commento su una perdita così lacerante e dolorosa.

Luca Vecellio