Coltello alla gola, rapinata in casa mentre prepara il pranzo: «Dammi tutto l'oro che hai»

FELTRE

«Voglio l’oro, tu hai l’oro: dammelo». Con queste parole, puntando un coltello alla gola di una pensionata 76enne feltrina, ieri a mezzogiorno un giovane straniero ha messo a segno una rapina in abitazione. È avvenuto nella zona di Foen, in vicolo don Bottegal: una via centrale della frazione feltrina. L’uomo dopo essersi fatto consegnare i monili, circa 800 euro di valore, è fuggito tranquillamente in bicicletta, verso Feltre. Inutili le ricerche dei carabinieri della Compagnia di Feltre, intervenuti subito con più pattuglie. Lo straniero si è dileguato, ma gli elementi raccolti dagli investigatori potrebbero comunque portarli sulle tracce del responsabile. La donna è sotto choc per l’accaduto: sul collo ha ancora i segni del coltello, che le ha causato anche una piccola ferita: fortunatamente si è rimarginata subito.

LA TESTIMONIANZA

Sono stati attimi di terrore per la donna, che abita da sola. Stava preparando il pranzo quando si è trovata un ladro alle spalle. Arrivata a quasi 77 anni, non avrebbe mai immaginato di dover vivere un’esperienza così drammatica. «Era mezzogiorno – racconta la pensionata -, per cui ero nel cucinino che lavavo l’insalata e sul fuoco, avevo messo una pentola per cucinarmi una bistecca. Ad un certo punto un uomo mi è arrivato alle spalle». Lo straniero, con occhiali da sole e mascherina, ha aperto la porta d’entrata che non era stata chiusa a chiave e si è introdotto nell’abitazione. «Il rapinatore mi ha puntato il coltello sotto la gola e mi ha intimato di dargli tutto l’oro che avevo – prosegue la donna -. Ero terrorizzata, ho provato a dirgli se voleva dei soldi, ma lui ha insistito che voleva l’oro. Voleva solo gioielli, mi diceva so che li hai». L’anziana è quindi andata a prendere alcune collanine che aveva in casa per un valore di circa 700/800 euro. Il malvivente si è ritenuto soddisfatto e quindi ha lasciato la donna, è salito in sella ad una bicicletta e si è dileguato. «Ero sotto choc - racconta -, per cui ho chiamato la mia vicina e le ho chiesto di farmi il numero carabinieri, perché non ero in grado neppure di ricordarlo, figuriamoci comporlo», aggiunge la donna. «Chiaramente mi dispiace per le collanine che mi ha rubato - dice -, più che altro per il valore affettivo, ma quello che più mi rammarica è la paura che lui mi ha causato e che mi porterò dietro per un bel po’». La donna ha subito anche una ferita al collo, causata dalla lama del coltello sulla gola, ma non ha voluto ricorrere alle prestazioni sanitarie. Una volta scattata la segnalazione ai carabinieri di Feltre è partita una battuta a tappeto del territorio per cercare di individuare e fermare l’autore del gesto ma, al momento, sono senza esito.

LE REAZIONI

Il paese è sconvolto per quello che è accaduto. Tra i vicini di casa della donna non c’è voglia di parlare dell’accaduto. Qualcuno si è accertato che stesse bene e le ha rivolto qualche parola di conforto. Qualche altro, sconsolato afferma che «atti di questo tipo, a memoria, non sono mai successi nella frazione ma sono rarissimi anche per lo stesso comune di Feltre». Dimostrazione di vicinanza anche da parte del presidente del consiglio del comune di Feltre, Manuel Sacchet, che abita proprio a Foen. «Esprimo solidarietà e vicinanza alla signora che ha subito questo gesto vigliacco - afferma Sacchet -. Abbiamo massima fiducia nell’operato dei carabinieri che hanno già informato l’amministrazione e sono al lavoro per l’individuazione dei responsabili. Da parte nostra continua ad essere massima la collaborazione, attraverso il comando di polizia locale, in particolar modo nei servizi coordinati di sicurezza del territorio».

L’ESCALATION

Certo è che questa situazione inizia a preoccupare e non poco i cittadini feltrini. Sabato pomeriggio una serie di furti in pieno giorno, con gli occupanti delle abitazioni che si sono trovati di fronte i ladri che, senza paura, hanno chiesto ori e soldi. Ieri la rapina all’anziana donna in centro al paese e in pieno giorno. Il quadro è preoccupante.

Eleonora Scarton

