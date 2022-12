Ponte nelle Alpi. Rapina al negozio Ardivel, presi i baby rapinatori: hanno 17 anni

PONTE NELLE ALPI - Due minorenni sarebbero gli autori della rapina al negozio di Franco Ardivel, a Ponte delle Alpi, lo scorso 4 novembre. Si tratta di due 17enni, stranieri di seconda generazione, residenti uno a Borgo Valbelluna e l'altro ad Alpago. I due giovani sono stati incastrati dalla perquisizione eseguita dagli agenti della Squadra mobile che hanno trovato in casa loro la pistola e gli abiti utilizzati quella sera.

I baby rapinatori

Uno dei due si trova ora nel carcere minorile di Bologna e sarebbe stato lui a colpire Ardivel con 5 coltellate e una testata nel momento in cui il negoziante si è rifiutato di dare l'incasso ai due baby rapinatori. L'altro 17enne è stato accompagnato, invece, in una comunità a Tessera: lui avrebbe minacciato l'amico di Ardivel, presente in quel momento in negozio, e lo avrebbe poi colpito. Viene contestata la rapina aggravata e le lesioni aggravate ma quest'ultima accusa potrebbe trasformarsi in tentato omicidio. Sarebbe coinvolto un terzo ragazzo ma avrebbe avuto un ruolo marginale.