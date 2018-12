Travisato e armato di coltello si fa dare l'incasso del negozio

di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTRE - Armato di coltello obbliga la commessa a andarsene in uno sgabuzzino e ruba l'incasso del negozio di abbigliamento Dani di via Trevigiana. Attimi di terrore ieri sera all'orario di chiusura per la commessa 35enne originaria di Feltre, ma residente a Sospirolo. La donna si è trovata a tu per tu con un uomo travisato da una sciarpa, con in mano un coltello. Erano circa le 19, ma l'allarme è scattato dopo un po', quando la referente del negozio è uscita dallo sgabuzzino e ha chiesto aiuto. Il bottino è di 2mila euro. Sulla rapina indagano i carabinieri della Compagnia di Feltre, intervenuti ieri sera per il sopralluogo.