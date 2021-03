Tre rapine e un furto in poche ore, preso il bandito: era un "turista" alloggiava in in hotel

FELTRE - Voleva colpire ancora. E' stato fermato il rapinatore che in questi giorni stava terrorizzando Feltre in questi giorni: aveva uno schizzo topografico di una zona della città «indice - dicono i carabinieri - che stava predisponendo altri colpi da mettere a segno nella zona». Si tratta di un 36enne senza fissa dimora, originario di Gorizia, con diversi precedenti, che da alcune settimane si trovava a Feltre, alloggiato presso strutture alloggiative turistiche della città nelle quali, peraltro, non aveva destato alcun sospetto per correttezza e garbo comportamentale. E' stato fermato dai carabinieri nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 12 marzo.

«L'attività di indagine - spiegano dal comando provinciale -, che era iniziata già dal 6 marzo, giorno di un primo furto in abitazione, ha permesso di acquisire una serie di elementi che han trovato maggior forza con il ripetersi degli episodi. Attraverso il sistema di videosorveglianza cittadino, di privati, e, dato che il soggetto si è dimostrato essere arrivato in treno, anche di RFI per le telecamere sui treni ed in stazione. Si è contribuito così ad arrivare, prima ad una perfetta conoscenza fisica del soggetto e del suo abbigliamento, poi infine, all'identità. Venerdì, ad ora di pranzo, ha provato l'ennesimo colpo a Foen, ma avendo raccolte già molte informazioni nelle diverse occasioni, è stato possibile individuarlo, grazie anche all'intuizione di un cittadino che aveva notato una persona sospetta; l'elevato numero di pattuglie disposte subito nella fascia oraria, specificatamente dedicate, sia in uniforme che in borghese, è stato poi determinante per chiudere le ricerche ed individuarlo in un casolare disabitato zona ospedale dove fisicamente è stato fermato dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Feltre». «Dalla perquisizione è emerso subito il coltello e una buona parte della refurtiva, il resto è stato rinvenuto nei bagagli ancora in deposito presso l'ultimo b&b ove aveva alloggiato - proseguono i carabinieri -. Sostanzialmente sono già stati trovati concreti indizi per le due rapine dell'11 sera in centro a Feltre, per la rapina in orario di pranzo del 9 a Foen in casa, nonché di un furto in abitazione del 6 marzo sempre in Feltre ove, sorpreso dalla figlia dei proprietari di casa, senza minacce, si era fatto consegnare qualche avere per poi dileguarsi».

Ultimo aggiornamento: 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA