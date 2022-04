FELTRINO - È stato arrestato in Polonia Mohamed Lamghari, uno dei due feroci rapinatori che nel novembre del 2011 avevano brutalmente rapinato un'anziana donna di Seren del Grappa nella sua abitazione. Resta invece ancora latitante, Adil Channita che all'epoca aveva 20 anni e abitava nel comune di Alano di Piave. Dopo oltre undici anni, grazie alla collaborazione tra la squadra mobile bellunese e le forze dell'ordine internazionali, si è posto un primo tassello per dare giustizia a questa donna, Maria De Freidas, che all'epoca dei fatti aveva ottant'anni e che oggi non c'è più. Ha chiesto per anni che venissero punti i colpevoli di quel fatto che scosse l'intera provincia: un'aggressione stile arancia meccanica nella sua abitazione. Ma i tempi lunghi della giustizia non le hanno permesso di vedere i colpevoli in cella.

I FATTI

Era l'11 novembre del 2011. Quella mattina, alle 7, i due marocchini salgono in treno a Fener. Lamghari, allora 22enne era residente all'epoca a Quero Vas, Channita, 20 anni, ad Alano di Piave. Si siedono distanti, hanno organizzato tutto nei minimi dettagli. In stazione a Feltre prendono l'autobus e scendono a Rasai. Uno dei due conosce l'anziana, è un venditore ambulante, è passato a trovarla molte volte. Lei parla con tutti, ama la compagnia, dà confidenza al ragazzo che accoglie spesso in casa tanto da prendere nota del suo numero di cellulare su un foglio. Lo fa entrare anche quel giorno, lui la distrae, il complice entra di nascosto e comincia la caccia ai gioielli, già adocchiati nelle visite precedenti. La donna però capisce che c'è qualcosa che non va. E a quel punto scatta la furia. L'anziana viene percossa al capo con un pesante posacenere, legata polsi e caviglie, riportando lesioni con 40 giorni di prognosi. I due rapinatori si danno poi alla fuga asportando denaro contante e monili e, al fine di impedire alla donna di chiamare soccorsi nell'immediato, recidono i cavi telefonici della sua abitazione e asportato il cellulare. Avrebbe potuto anche morire, ma lei riesce a fatica a trascinarsi fino alla porta dove chiede aiuto e una vicina di casa la sente. È passata un'ora e mezzo dalla rapina, un bel vantaggio cui si aggiungono l'impossibilità della vittima di raccontare qualcosa fino al giorno dopo. La vicenda all'epoca era stata seguita dai carabinieri feltrini: avevano identificato i due rapinatori già pochi giorni dopo il pestaggio, grazie alle telecamere presenti in zona, alle testimonianze dei residenti della zona e di un autista della Dolomitibus che aveva raccontato di aver visto salire in stazione due giovani marocchini, scesi poi proprio alla fermata di Rasai quel giorno. I due però, percependo di essere ormai stati braccati, hanno preso un volo per il Marocco, dileguandosi. Salvo poi restare attivi suoi social pendendosi quasi beffa degli inquirenti.

IL PROCESSO

La vicenda processuale era terminata con la condanna definitiva a 7 anni di reclusione per i reati di rapina aggravata e lesioni personali gravi. Tanto deve scontare Lamghari rimasto uccel di bosco per tutti il tempo del processo. Con sentenza definitiva viene emesso un ordine di carcerazione: il provvedimento viene esteso in ambito Shengen dalla Procura di Belluno nel 2016, attraverso l'emissione di un mandato d'arresto europeo e inizia la caccia al latitante.

LA CACCIA

L'attività costante di censimento dei soggetti latitanti compiuto dalla prima Sezione della Squadra Mobile di Belluno, sotto la guida del dirigente Jacopo Ballarin, ha permesso di acquisire importanti informazioni. Prima viene individuato il luogo della probabile dimora del ricercato: Jaworzno, una cittadina del sud della Polonia nella regione della Slesia, dove l'uomo si era rifatto una vita con una compagna. Poi attraverso un software per la comparazione fisiognomica, sono state messe a confronto le fotografie dell'epoca, in cui il soggetto era ancora minorenne, con le attuali, trovandone piena corrispondenza. I costanti contatti della Squadra Mobile con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia hanno consentito di informare i collaterali organi di polizia polacca di quanto acquisito. Il 28 marzo scorso infatti, Lamghari è stato individuato ed arrestato in attesa di consegna proprio nella città di Jaworzno. Si trova ne,l carcere polacco e a breve sarà consegnato agli agenti italiani: sarà portato qui e sconterà i 7 anni in cella.

IL GRAZIE

Il sindaco di Seren del Grappa, Dario Scopel, non può che ringraziare le forze dell'ordine «che hanno continuato a lavorare incessantemente per riuscire ad arrestare almeno uno dei due aggressori. Un po' di giustizia, per questa donna, è stata fatta».