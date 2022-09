SAN VITO DI CADORE - È ritornata a San Vito di Cadore la troupe di Un passo dal cielo, la fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con la Rai. Cuore delle riprese la suggestiva cornice del lago di Mosigo e dello Chalet che, nella serie giunta ormai alla settima stagione, si trasforma nell'iconica sede del commissariato di polizia. Dopo aver girato, in settimana, nella zona delle Cinque Torri, dalla mattina di ieri le riprese si sono spostate in riva al lago. Un set assolutamente inaccessibile a chiunque. E una cornice di moltissimi fan e semplici curiosi che hanno sperato fino all'ultimo di poter vedere i loro idoli in azione durante le riprese.

RIPRESE BLINDATISSIME

Ma era impossibile avvicinarsi alla zona delle riprese. Altro che un passo dal cielo: gli appassionati sono dovuti restare a un passo dal set, allontanati per non interferire e affinché non ci fossero fughe di notizie. Un rimbalzo che ha deluso un po' i molti fan arrivati per vedere loro idoli in azione davanti alle macchine da presa o per strappare loro un autografo. I primi ad abbandonare il campo sono marito e moglie arrivati in vacanza da Ancona: «Siamo qui perché volevamo vedere da vicino i posti che abbiamo conosciuto attraverso il film. Abbiamo soggiornato una settimana a San Vito, godendoci le Dolomiti: posti bellissimi». Arriva da Verona la signora Antonia che si dice «pazza per la serie», una delle sue preferite. «Si vedono posti bellissimi, da sogno. Volevo vederli dal vivo, sono qualcosa di magnifico. Gli attori, poi, sono bravissimi e anche la trama mi piace moltissimo confida Antonia. Peccato solo non potersi avvicinare: ero così curiosa di vedere come si svolgono le riprese. E speravo di poter almeno intravvedere qualcuno del cast o fare una foto insieme. Peccato».

SPERANZE DISATTESE

Tra gli appassionati, anche una giovane fan. Martina, 14 anni, abita a Tai di Cadore. Gli ultimi giorni di vacanza li passerà in riva al lago di Mosigo, sperando di vedere, prima o poi, da vicino i suoi beniamini. «Giusy Buscemi e Jenny De Nucci sono per me degli idoli - confessa -. Non solo sono personaggi positivi, nel film; si possono proprio cogliere aspetti umani dalle loro persone, dalla loro vita reale». Martina aveva partecipato a un casting, qualche anno fa. E conosce alcuni coetanei che sono stati presi come comparse. «Eva, che ha qualche anno meno di me e Dario, che abita a Pieve di Cadore. Sono storie che sento vicine a me: sembra quasi impossibile che si possa essere chiamati a partecipare a un film. Sembrano cose irraggiungibili». Martina ha atteso con pazienza di poter incontrare le sue beniamine. Una mezza promessa dello staff: un tentativo che valeva la pena provare a fare. Purtroppo, alla fine il tempo è volato e verso le 15 ha dovuto desistere. Ma ci riproverà ancora, nei prossimi giorni.

FAN ESAGERATI

Se in molti hanno compreso le richieste della produzione di rimanere in disparte, non sono mancati invece i fan più audaci che si sono inventati un po' di tutto per avvicinarsi al set o per portare via qualche scatto furtivo. Con scarso risultato, tuttavia, perché la vigilanza era ben attenta. Alcuni muniti di binocolo, per sbirciare da lontano, tra gli alberi. Altri inerpicati nei sentieri vicini. Tutti allontanati. Ma c'è perfino chi ha fatto di più: improvvisandosi paparazzo, mimetizzato maldestramente tra gli alberi (indossava una maglia giallo fluo), è stato inseguito dagli steward e, raggiunto, fotocamera alla mano, gli sono stati controllati e cancellati tutti gli scatti rubati.